Биробиджан, 5 октября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Возглавлявшая в прошлом созыве Законодательное собрание Еврейской автономии Любовь Павлова получила должность уполномоченного по правам человека в регионе. Решение о назначении было принято по итогам собеседования с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе уполномоченного по правам человека РФ.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

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«Участники встречи обсудили наиболее актуальные вопросы правозащитной повестки региона. Особое внимание уделили защите прав и свобод в условиях пандемии COVID-19, а также наметили планы дальнейшего сотрудничества», — говорится в сообщении.

В ноябре Любовь Павлова отправится в Москву на координационный совет уполномоченных. Новый омбудсмен ЕАО примет там участие в обсуждении темы защиты жилищных прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, перевыборы депутатов Еврейской автономии проходили 17−19 сентября. По их итогам, «Единороссам» досталось 14 мандатов из 19. Областной законодательный орган возглавил экс-руководитель ГУ МЧС по региону Роман Бойко.