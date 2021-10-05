Красноярск, 5 октября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Во вторник, 5 октября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярске. Вид на Коммунальный мост

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В 07:45 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 5 на 6 октября ожидается до −2… +0 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В среду, 6 октября, в Красноярске до +5… +7 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −2… −1 °C.

В четверг, 7 октября, в Красноярске ожидается до +4… +7 °C днём и до +0… +2 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с.

В Хакасии и Туве местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

5−8 октября в горных районах Хакасии возможен сход единичных снежных лавин.

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