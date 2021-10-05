Владивосток, 5 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил работников образования, ветеранов педагогического труда с Днём учителя, отметив, что это большая ответственность, нести которую счастлив только тот, кто действительно нашёл в этом своё призвание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства края.

Дарья Драй ИА REGNUM Цветы преподавателям

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«Уметь правильно донести знания — это настоящий дар и кропотливый труд. Ведь каждый ребенок — это личность, к каждому нужно найти подход, каждого понять и помочь полностью раскрыть свой потенциал. Именно вы дарите те инструменты, с которыми человек отправляется строить свое и общее будущее», — обратился к педагогам Олег Кожемяко.

Губернатор сказал, что учителя Приморья — настоящие профессионалы и мастера своего дела.

«Мы гордимся вашими достижениями не только через маленькие и большие победы наших детей, но и наблюдая ваши заслуги: в этом году 12 учителей региона удостоены премии за достижения в педагогической деятельности. И эта цифра, уверен, будет только расти с каждым годом. Для этого мы создаем все необходимые условия: обновляем и строим новые школы, расширяем меры поддержки педагогических работников, прорабатываем механизмы льготной ипотеки, увеличиваем компенсации и субсидии», — сказал приморский глава.

Отмечается, что начинающие специалисты имеют право на единовременную выплату в размере от 250 до 440 тыс. рублей и ежемесячную — в размере 10 тыс. рублей — на протяжении уже трех лет. Классные руководители получают дополнительные ежемесячные доплаты. В краевом бюджете на эти целит предусмотрено более 265 млн рублей.

«Впереди у нас еще много планов и задач, многие вопросы нам еще только предстоит решить. Однако, я уверен, вместе мы добьемся выдающихся результатов. Желаю вам профессиональных успехов, вдохновения и пытливых, благодарных учеников, которые будут всегда радовать вас своими победами и достижениями!» — сказал Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов 5 октября поздравил педагогическое сообщество с профессиональным праздником — Днём учителя.