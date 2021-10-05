Москва, 5 октября, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Как минимум четыре человека пострадали в результате пожара в жилом девятиэтажном доме на юге Москвы. Об этом 5 октября сообщил источник в экстренных службах.

Олег Кугаев Пожар

Возгорание произошло в квартире на втором этаже в многоэтажном доме в Сумском проезде. Как отметили прибывшие на место происшествия спасатели, квартира очень захламлена, наблюдается сильное задымление.

Из подъезда были эвакуированы 30 человек. В результате пожара пострадали как минимум четыре человека, в том числе один ребёнок. Все пострадавшие были госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое.

В настоящее время пожар ликвидирован, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения возгорания.

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