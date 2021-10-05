Москва, 5 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Проведение массовых мероприятий приостановлено во всех регионах России в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщила 4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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"(Мероприятия) проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — сказала она.

В свою очередь в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что речь идёт об уже действующих ограничениях и что решение о возможном проведении массовых мероприятий может быть принято в субъекте РФ «при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию».

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Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ для всех регионов России.