Вашингтон, 5 октября, 2021, 03:46 — ИА Регнум. Операционная система Windows 11 американской компании Microsoft оказалась доступна для загрузки 4 октября — на день раньше официально заявленной даты. Об этом сообщает портал The Verge.

Microsoft Windows

Отмечается, что новое развёртывания операционной системы «не произойдёт в одночасье», и многие пользователи Windows «будут ждать некоторое время, пока не появится это волшебное уведомление об обновлении». Те же, кто не захочет ждать, могут приложить «немного усилий», загрузить и установить новую версию Windows прямо сейчас.

В материале портала отмечается, что для пользователей более старых компьютеров, не вполне соответствующих стандартам новой ОС, её установка также доступна. Для этого потребуется самостоятельно загрузить ISO-файл Windows 11 и установить её вручную. При таком варианте также не будет функционировать автоматическое обновление системы.

Как сообщало ИА REGNUM, игровая производительность персональных компьютеров может снизиться на четверть при переходе на операционную систему Windows 11 с настройками по умолчанию.