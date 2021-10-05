Вашингтон, 5 октября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Проблемы обеспечения трансатлантической обороны стали одним из вопросов телефонной беседы президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Глава Белого дома подтвердил свою поддержку альянсу, включая обеспечение организации оснащением и ресурсами для борьбы с трансатлантическими угрозами, что было согласовано еще в ходе июньского саммита НАТО.

Байден и Столтенберг также обсудили международную ситуацию в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Йенс Столтенберг провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Косова Альбином Курти.