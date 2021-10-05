Хух-Хото, Китай, 5 октября, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Лесополоса евфратского тополя в аймаке Алашань хошуна Алашань-Цзоци во Внутренней Монголии на севере Китая превратила пустынную местность в популярное туристическое направление с желтой осенней листвой, очаровывающей посетителей, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

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По данным метеорологического бюро аймака, в лесу можно встретить лучшие осенние пейзажи с 4 по 17 октября, что совпадает с продолжающейся в Китае «золотой неделей» путешествий по случаю Дня образования КНР с 1 по 7 октября. Названные живыми ископаемыми растениями, деревья populus euphratica в пустынных районах известны своей жизнеспособностью, засухоустойчивостью и устойчивостью к солям и щелочам.

Природный участок площадью 440 000 му (около 29 333 га) деревьев populus euphratica в хошуне Эдзин-Ци аймака Алашань является одним из трех крупнейших в мире лесов populus euphratica.

Исчезающий вид стал символом местного туризма. Местное правительство проведет 22-й фестиваль экотуризма «Золотая осень евфратского тополя», в рамках которого во время пика путешествий будет проведен ряд культурных и спортивных мероприятий.