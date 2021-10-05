Москва, 5 октября, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Число удалённых фейков о выборах депутатов в Государственную думу РФ VIII созыва по требованию Генпрокуратуры России не превысило пятнадцати, сообщил представитель Роскомнадзора. Об этом 5 октября пишут «Известия».

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"На основании полученных Роскомнадзором требований Генеральной прокуратуры РФ в отношении недостоверной информации о выборах было удалено 13 материалов, заблокировано восемь страниц», — сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что распространение общественно значимой информации ложной информации под видом достоверных данных является преступлением и наказывается крупными штрафами.

В свою очередь, в Общественной палате России сообщили, что в период с начала июля по 25 сентября 2021 года найдено почти 19 тыс. страниц с недостоверной информацией — намного больше, чем число заблокированных и удаленных Роскомнадзором материалов.