Эр-Рияд, 5 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. На Международной книжной ярмарке в Эр-Рияде 2021 года, открывшейся 1 октября, представлено более 500 книг из Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

От имени китайской издательской индустрии, издательства China Intercontinental Press обеспечивает сотрудничества с зарубежными партнерами, включая, Саудовский центр исследований и знаний в области связи, который впервые после вспышки COVID-19 принял участие в книжной ярмарке в онлайн-режиме.

Книги из Китая написаны на арабском, английском и китайском языках и были предоставлены более чем 10 китайскими издательствами, специализирующимися на классической китайской литературе, общественных науках, традиционной культуре, детском чтении и изучении языков. Некоторые из них являются классикой китайско-саудовской классикой или плодами проектов по переводу и изданию современной и современной литературы.

В мероприятии приняли участие более 1000 издательств из 30 стран. Международная книжная ярмарка, проводимая Министерством культуры Саудовской Аравии, которая продлится до 10 октября на площади более 36 000 квадратных метров, считается крупнейшей книжной ярмаркой в истории Саудовской Аравии и влиятельным культурным событием в Персидском заливе и арабском регионе в целом.