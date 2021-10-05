Москва, 5 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от Минобороны России поступил крупный финансовый иск, адресованный одному из старейших разработчиков позиционных систем освещения подводной и надводной обстановки — АО «Научно-исследовательский институт «Атолл». Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

Исковое заявление поступило в суд 4 октября 2021 года. Сумма исковых требований — 17 978 746,98 рубля.

Институт создан в 1976 году приказом министра судостроительной промышленности СССР. С Минобороны его связывают как минимум один контракт на сумму свыше 216 млн рублей. Частым заказчиком услуг «Атолла» был Минпромторг РФ.

В этот же день иски от министерства получили ещё ряд юрлиц, в том числе АО «БТК Групп» из Ленобласти. Сумма небольшая — 246 216,61 рубля.