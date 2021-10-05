Анадырь, 5 октября, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В Анадырском районе и городском округе Певек продолжаются работы по обустройству взлетно-посадочных площадок в рамках региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

Донор ВПП

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В селе Марково отсыпают резервную ВПП, что позволит решить проблему с организацией авиационных перевозок в половодье. Подрядчику необходимо обеспечить устройство взлетно-посадочной площадки общей площадью 1600 кв. метров. Уже выполнены работы по формированию антипросадочной грунтовой подушки основания, подготовлено основание из песчано-гравийной смеси, продолжаются работы по разравниванию и утрамбовке площадки бульдозером и катком. Завершить работы планируется до 15 октября.

В селах Айон, Биллингс, Рыткучи городского округа Певек запланированы работы по установке на взлетно-посадочных площадках средств технического регулирования. По муниципальному контракту поставка необходимого оборудования планируется до конца октября.

Обустройство ВПП на Чукотке проходит с 2019 года. За это время сделано четыре взлетно-посадочных площадки в селах Чуванское, Островное, Илирней, Ваеги. Размер субсидии из окружного бюджета на выполнение работ в этом году составляет 11 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече в Южно-Сахалинске с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым 29 сентября губернатор Сахалина Валерий Лимаренко попросил предусмотреть федеральное софинансирование для строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту столицы островного региона.