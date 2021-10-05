Пекин, 5 октября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Китай планирует укрепить все водохранилища, подверженные рискам подтопления, к концу 2025 года на фоне постоянных усилий по укреплению водоснабжения и предотвращению наводнений, сообщает агентство Синьхуа.

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Под данным Министерства водных ресурсов КНР, будет отремонтировано около 19 400 таких водохранилищ. Министерство будет регулярно проводить оценку рисков безопасности этих водохранилищ, чтобы оперативно устранять их и обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

Отметим, что Китае насчитывается около 98 000 водохранилищ, в основном построенных в 1950—1970-е годы, причем подавляющее большинство из них — небольшие водохранилища. В связи с этим их состояние может оказаться изношенным.