Шэньян, Китай, 5 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Более 16 000 жителей провинции Ляонин на северо-востоке Китая пострадали из-за сильных ливней, начавшихся 2 октября, сообщил штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи провинции, передает агентство Синьхуа.

Dampfkasten Ливень

С вечера 2 октября и до утра 4 октября в большинстве районов провинции Ляонин прошли ливни от умеренных до сильных, а в некоторых районах прошли сильные ливни с градом. На данный момент пострадали в общей сложности 16 583 человека.

Провинция переселила 4513 человек в безопасное место. Пострадавшая площадь посевов составила 2533,13 га, из которых 27,33 га были полностью уничтожены, что привело к прямым экономическим потерям в размере 168 млн юаней (около $26 млн).