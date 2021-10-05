Москва, 5 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 6 октября 2021 года планирует рассмотреть крупный финансовый иск АО «Концерн «Гранит-Электрон» к АО «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) из дивизиона госкорпорации «Ростех». Сумма претензий превышает 752 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от концерна «Гранит-Электрон», входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», поступил в суд еще в июне 2021 года, но до сих пор не рассмотрен. Дело слушает судья Коновалова. Общая сумма претензий составляет 752 342 686,99 рубля. В иске речь идёт «о взыскании 706 823 268 рублей 50 копеек долга, 45 519 418 рублей 49 копеек неустойки по договору №188-НПКЗ/17 от 17.11.2017 года». Прочие детали пока не сообщались.

Напомним, КРЭТ учреждена в 2009 году как специализированная управляющая компания. На сегодня она объединяет более 70 предприятий, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции, а также работающих в иных отраслях.