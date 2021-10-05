Анадырь, 5 октября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов с Днём учителей, отметив, что это тяжёлый, но бесконечно интересный труд, который вознаграждается победами учеников, их желанием учиться, улыбками и радостью достижений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе правительства округа.

Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Учитель на уроке

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«Первая учительница, первые уроки, домашние задания и любимые уроки — без этого невозможно представить себе детство. В школе мы заводили новых друзей, занимались спортом, познавали путь творчества и главное — получали знания о мире, которыми пользуемся каждый день. И всё это ваша заслуга, дорогие учителя и все работники школьного образования», — обратился Копин к педагогическому сообществу автономного округа.

Губернатор поблагодарил учителей и работников школ, за за любовь и преданность профессии, за понимание, внимание и терпение.

«Желаю вам неиссякаемой энергии, вдохновения, крепкого здоровья, мира и любви в семьях! Пусть ученики с радостью идут в школу, а выпускники помнят и ценят ваши уроки!» — пожелал Роман Копин.

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Как сообщало ИА REGNUM, первыми в РФ День учителя начали праздновать 5 октября на Камчатке. Глава региона Владимир Солодов поздравил педагогов с их профессиональным праздником.