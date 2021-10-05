Адыгея, 3 сентября, 2008, 17:52 — ИА Регнум. С 26 августа по 1 сентября 2008 года индекс потребительских цен в России составил 100,1%, с начала года - 109,7 % (в 2007 г. с начала года - 106,7%, в целом за сентябрь - 100,8%). Такие данные приводит Росстат .

За прошедшую неделю заметно подорожали мясные консервы, яйца, рис и соль - на 0,6%, мясо, отдельные виды колбасных и кондитерских изделий, а также смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4-0,5%.

Снизились цены на все наблюдаемые виды плодоовощной продукции (в среднем на 2,9%), при этом морковь и картофель подешевели на 5,7% и 5,2% соответственно, лук репчатый - на 3,0%.

Цены на бензин автомобильный снизились на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,5%.

Плата за проезд в городском муниципальном автобусе и тарифы на электроэнергию выросли на 0,2%.