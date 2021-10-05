Харбин, Китай, 5 октября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая подтвержден один новый локальный случай заражения COVID-19, сообщили местные органы здравоохранения 4 октября, передает агентство Синьхуа.

Харбин — наш!

Новый случай выявлен в уезде Баян под городом Харбином, столицей региона. Также 3 сентября трое переболевших пациентов были выписаны из больницы после выздоровления. К 4 октября в провинции все еще 81 заболевший и шестеро бессимптомных носителей находились на лечении или под медицинским наблюдением.

Провинция сообщила в общей сложности о 95 положительных случаях COVID-19, в том числе о 88 подтвержденных случаях и семи бессимптомных носителях в рамках недавней вспышки инфекции, начавшейся 21 сентября.