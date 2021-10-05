Токио, , 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида, избранный на свой пост 4 октября, 5 октября провёл свой первый телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Фумио Кисида Mobtada.com

В поздравлении, ранее направленном новому главе японского правительства по случаю его избрания на высший должностной пост в стране, Байден выразил надежду на укрепление сотрудничества между двумя странами.

Новым, сотым премьер-министром Японии лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида был избран 4 октября, когда за его кандидатуру проголосовали обе палаты палаты японского парламента.

29 сентября Кисида на партийном голосовании был избран председателем правящей Либерально-демократической партии Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о своём участии в предстоящем саммите G20.

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