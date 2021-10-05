Пекин, 5 октября, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Национальный метеорологический центр Китая возобновил 4 октября синее предупреждение о ливнях в различных частях страны и призвал к мерам предосторожности, сообщает агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

По данным центра, с 8:00 по пекинскому времени 4 октября по 8:00 следующих суток, ливни, как ожидается обрушатся на некоторые районы провинций Ганьсу, Шэньси, Шаньси, Хэбэй и бассейн Сычуани, в то время как в некоторых районах выпадет до 120 мм осадков.

В некоторых вышеупомянутых регионах, вероятно, выпадет более 60 мм ежечасных осадков, сопровождающихся грозами и штормами. Центр посоветовал местным органам власти подготовиться к ливням. Водителей предупредили, чтобы они остерегались наводнений и пробок.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.