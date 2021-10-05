Нью-Йорк, США, , 03:08 — REGNUM Атаку на конвой миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) решительно осуждает Совет Безопасности (СБ) организации. Об этом 4 октября говорится в заявлении Совбеза.

Миротворец ООН MONUSCO Photos

В документе сказано, что малайские власти должны срочно начать расследование и привлечь злоумышленников к ответственности. Авторы обращения напомнили, что атаки в отношении миротворцев могут приравниваться к военным преступлениям.

Кроме того, в Совбезе предупредили, что ООН может вводить санкции в отношении лиц, причастных к планированию, финансированию или совершению нападений на военнослужащих миссии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября неизвестные атаковали конвой MINUSMA возле малийского города Тесалит. В результате происшествия погиб миротворец и еще четверо пострадали.

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