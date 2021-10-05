Пекин, 5 октября, 2021, 03:06 — ИА Регнум. Центральные власти Китая направили в Синьцзян рабочую группу всего из-за двух бессимптомных случаев заражения COVID-19, сообщает 4 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Национальная комиссия здравоохранения КНР 4 сентября направила рабочую группу для руководства усилиями по реагированию на COVID-19 в Или-Казахском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Как стало известно, 3 сентября в городе Хоргос автономного округа было выявлено два бессимптомных локальных случая заражения COVID-19. Из-за этого власти города запустили кампанию проверки всего населения города на вирус.