Иваново, 5 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ивановской области признал банкротом ООО «Шуйский машиностроительный завод» и ввёл в отношении него конкурсное производство сроком на полгода. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Банкротство

Конкурсным управляющим утвердили Ольгу Звонкову из Нижнего Новгорода — участника союза «Эксперт». Ей поручено включить требование межрайонной инспекции ФНС РФ №3 по Ивановской области в сумме 5 588 360,03 рубля в реестр кредиторов.

Следующее заседание по отчету управляющего намечено на 29 марта 2022 года.

Напомним, претензии к заводу были также у частного предпринимателя Дмитрия Терентьева, который в 2020 году подал целую серию финансовых исков, а также вступил в банкротное дело с претензиями на 610 тыс. рублей.

Справка: компания-ответчик создана в ноябре 2018 года, но с 2019 года числится на стадии реорганизации. Владелец — директор Александр Федюнин. На начало 2021 года средняя численность работников завода в Шуе составляла порядка 30 человек.