Иваново, 5 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ивановской области признал банкротом ООО «Шуйский машиностроительный завод» и ввёл в отношении него конкурсное производство сроком на полгода. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Конкурсным управляющим утвердили Ольгу Звонкову из Нижнего Новгорода — участника союза «Эксперт». Ей поручено включить требование межрайонной инспекции ФНС РФ №3 по Ивановской области в сумме 5 588 360,03 рубля в реестр кредиторов.

Следующее заседание по отчету управляющего намечено на 29 марта 2022 года.

Напомним, претензии к заводу были также у частного предпринимателя Дмитрия Терентьева, который в 2020 году подал целую серию финансовых исков, а также вступил в банкротное дело с претензиями на 610 тыс. рублей.