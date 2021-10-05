В Ивановской области обанкрочен машиностроительный завод
Иваново, 5 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ивановской области признал банкротом ООО «Шуйский машиностроительный завод» и ввёл в отношении него конкурсное производство сроком на полгода. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим утвердили Ольгу Звонкову из Нижнего Новгорода — участника союза «Эксперт». Ей поручено включить требование межрайонной инспекции ФНС РФ №3 по Ивановской области в сумме 5 588 360,03 рубля в реестр кредиторов.
Следующее заседание по отчету управляющего намечено на 29 марта 2022 года.
Напомним, претензии к заводу были также у частного предпринимателя Дмитрия Терентьева, который в 2020 году подал целую серию финансовых исков, а также вступил в банкротное дело с претензиями на 610 тыс. рублей.
Справка: компания-ответчик создана в ноябре 2018 года, но с 2019 года числится на стадии реорганизации. Владелец — директор Александр Федюнин. На начало 2021 года средняя численность работников завода в Шуе составляла порядка 30 человек.