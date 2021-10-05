Урумчи, Китай, 5 октября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. В городе Хоргосе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая проводится второй раунд общегородского тестирования на COVID-19, после того как 3 октября там было зарегистрировано два бессимптомных случая, сообщает агентство Синьхуа.

jun jin luo Мечеть. Урумчи

К 10:00 по пекинскому времени 4 октября город завершил свой первый раунд тестирования. Результаты всех 38 376 тестов были отрицательными, сказал директор комиссии по здравоохранению Хоргоса Ван Шуцзян во время пресс-конференции.

Двумя бессимптомными носителями вируса оказались мать и дочь, которые были выявлены во время регулярного тестирования на нуклеиновые в городе, которое проводится раз в три дня. Местные власти поместили все близкие контакты и вторичные близкие контакты двух пациентов под медицинское наблюдение.