Пекин, 5 октября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. По данным национального железнодорожного оператора Китая, за 4 октября, четвертый день празднования Дня образования КНР, в Китае совершено около 10,3 млн железнодорожных пассажирских поездок, сообщает агентство Синьхуа.

Hangzhou.com.cn Железная дорога в Китае

По данным корпорации China State Railway Group Co., Ltd., 4 октября было добавлено дополнительно около 621 поезда, чтобы справиться с праздничным наплывом туристов. За 3 сентября железные дороги Китая обслужили более 10,67 млн пассажирских поездок, при этом 640 дополнительных пассажирских поездов были организованы для удовлетворения растущего спроса, сообщил железнодорожный оператор.

Ожидается, что около 127 млн пассажирских поездок будут совершены по железной дороге во время праздничного ажиотажа, который начался 28 сентября и продлится до 8 октября, сообщил оператор.