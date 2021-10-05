Пекин, , 02:55 — REGNUM Беглая подозреваемая в совершении преступлений бывшая управляющая сельским коммерческим банком города Лаояна (Liaoyang Rural Commercial Bank) в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, была схвачен и репатриирована в Китай, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

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Экс-глава банка Цзян Дунмэй подозревалась в получении взяток и незаконном предоставлении кредитов, в результате чего она бежала за границу в марте 2021 года. Надзорные органы провинции Ляонин начали расследование по делу Цзян в апреле, а в июле для нее было выдано красное уведомление через Интерпол.

Согласно заявлению, сделанном 4 сентября официальными властями Китая, недавно в рамках международного сотрудничества правоохранительных органов Китай обратился с просьбой о поимке Цзян иностранными правоохранительными органами и ее репатриации.

Китай продолжит наращивать международное сотрудничество в судебной и правоохранительной сферах для борьбы с транснациональной коррупцией и обеспечения того, чтобы преступники, скрывающиеся от правосудия, никогда не оставались безнаказанными, сообщает управление, отвечающее за лиц, скрывающихся от правосудия, и возвращение активов при центральной координационной группе Китая по борьбе с коррупцией.