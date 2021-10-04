Пекин, 5 октября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Бывший секретарь группы ведущих членов Компартии Китая и председатель корпорации China North Industries Group Corporation Ltd. Инь Цзясю был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает агентство Синьхуа.

Юань

Соответствующее золение было сделано после расследования, проведенного Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной комиссией по надзору с одобрения Центрального комитета КПК. В ходе расследования было установлено, что Инь утратил свои идеалы и убеждения, предал свои первоначальные устремления и миссию, был нелоялен по отношению к Партии и сопротивлялся расследованию властей, говорится в заявлении.

Расследование также установило, что Инь нарушил кодекс бережливости из восьми пунктов о поведении членов партии и правительства, увлекшись игрой в гольф, принятием подарков и денег и посещением банкетов, которые могли поставить под угрозу выполнение его обязанностей, нарушив тем самым правила.

В заявлении говорится, что Инь сообщил Партии ложную личную информацию. Согласно заявлению, он потворствовал своим родственникам, позволяя им заниматься бизнесом и добиваться огромных прибылей в нарушение правил, и обменивал власть на секс и деньги.

Он также отметил, что Инь должен взять на себя ответственность руководства за огромные потери государственных активов. Он злоупотребил своей властью, чтобы искать выгоды для других, и получил взамен огромное количество подарков и денег, говорится в нем.

В заявлении говорится, что Инь нарушил дисциплинарные стандарты партии в области политики, организации, чистого управления и жизни и подозревается в получении взяток, добавив, что он не проявлял никаких признаков сдержанности даже после 18-го Съезда КПК.

В соответствии с правилами и законами партии было принято решение исключить его из Партии, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства.