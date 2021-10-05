Пекин, , 02:46 — REGNUM Бывший заместитель министра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюнь был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и снят со своего поста за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Ndh.vn

Заявление Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии было сделано после расследования властями дела Суня. Он также был бывшим членом партийного комитета Министерства общественной безопасности.

Расследование показало, что Сунь никогда не оставался верен идеалам Партии, демонстрировал «чрезвычайно завышенные политические амбиции и очень плохую политическую честность», выступал с необоснованной критикой политики Партии и распространял политические слухи, говорится в заявлении.

Сунь бессовестно культивировал личных последователей и сколачивал группы по интересам для достижения личных политических выгод. Он также серьезно подорвал единство партии и поставил под угрозу политическую безопасность.

Расследование установило, что, будучи на переднем краю борьбы с эпидемией COVID-19 Сунь покинул свой пост. Он также владел конфиденциальными материалами без разрешения и долгое время занимался суеверной деятельностью. Сунь злоупотреблял «методами и средствами полицейского расследования», чтобы противостоять дисциплинарному и надзорному расследованию своего собственного дела, говорится в заявлении.

Сунь продавал официальные должности, принимал большие суммы денег и имущества, посещал банкеты и высококлассные развлекательные мероприятия, которые могли повлиять на беспристрастное выполнение служебных обязанностей, и долгое время вел роскошный образ жизни.

Он серьезно нарушил политическую дисциплину и правила партии, совершил правонарушения, связанные с обязанностями, и подозревается в совершении преступлений, заявил орган по борьбе с коррупцией, добавив, что он не проявлял никаких признаков сдержанности даже после 18-го Съезда Компартии Китая.

Квалификация Суня в качестве делегата 19-го Съезда КПК была прекращена, а его незаконные доходы будут конфискованы, говорится в заявлении. Отмечается также, что его дело будет передано в прокуратуру для уголовного расследования и судебного разбирательства.