Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. Первыми в РФ День учителя начали праздновать 5 октября на Камчатке. Глава региона Владимир Солодов поздравил педагогов с их профессиональным праздником, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

condesign Букет

Следите за развитием событий в трансляции: «День учителя: праздник педагогов в условиях пандемии — все новости»

Читайте также: В Москве начался Всемирный конгресс школьных учителей истории

Губернатор Камчатки отметил, что профессия учителя является главной в нашем обществе, именно поэтому День учителя мы празднуем всенародно. Он подчеркнул, что развитие системы образования является приоритетной задачей для краевых властей.

«Главное в процессе образования — это учитель. С одной стороны, это профессия вечная, ведь, как и в древнем мире, учитель по-прежнему несет главное: нравственные и духовные ценности нашим детям. В то же время учитель — самая современная профессия, потому что новые вызовы технологий и требования общества подталкивают вас к тому, чтобы всегда быть на переднем крае. Мы гордимся вами и искренне благодарны вам за то, что всю душу вы вкладываете в воспитание детей, а значит, в формирование будущего Камчатского края.

Уверен, что благодаря совместной работе у нас получится выполнить эту задачу. Камчатский край будет развиваться, и мы будем и дальше гордиться нашими учителями и их воспитанниками», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный конгресс школьных учителей истории 4 октября начал работу в Москве.