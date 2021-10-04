Вашингтон, 5 октября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Свою работу после почти семичасового сбоя восстановил популярный мессенджер WhatsApp. Об этом 5 октября свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Мессенджер WhatsApp

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Пользователи отмечают, что до сих пор остаётся недоступной веб-версия мессенджера, позволяющая общаться по WhatsApp не со смартфонов, а со стационарных компьютеров.

Кроме того, наблюдаются длительные паузы и зависания при отправке и получении сообщений. Компания Facebook подтвердила начало восстановления работы её ресурсов, но отмечается, что для полного устранения неполадок понадобится время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению американского журналиста, специалиста в области кибербезопасности Брайана Кребса, сбой в работе сервисов компании Facebook мог произойти из-за проблем при обновлении системы.