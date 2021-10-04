Макао, Китай, 5 октября, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Доходы игорной отрасли Макао в сентябре выросли на 165,9% в годовом исчислении, сообщил наблюдательный орган индустрии специального административного района (САР), передает агентство Синьхуа.

Развлекательный комплекс Galaxy Macau. Котаи Стрип. Макао

Бюро игорной инспекции и координации Макао сообщило в своем последнем отчете, что выручка от игр в сентябре составила 5,879 млрд патак (около $733 млн), увеличившись на 165,9% в годовом исчислении.

Накопленная выручка за первые девять месяцев этого года достигла 67,787 млрд патак (около $8,45 млрд), что на 75,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце сентября на САР обрушился новый виток эпидемии COVID-19. Соседняя провинция Гуандун на материковой части Китая потребовала, чтобы лица, въезжающие в Гуандун из Макао, были помещены на 14-дневный карантин.