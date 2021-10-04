Гонконг, Китай, 5 октября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Действующий президент Гонконгского университета (HKU) Чжан Сян получил пятилетнее продление своего срока полномочий и останется на своем посту до 2028 года, сообщил в воскресенье совет HKU, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

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Нынешний срок полномочий Чжана заканчивается в июле 2023 года. Совет объявил о единогласном решении, заявив, что в свете предстоящих задач и событий он считает жизненно важным поддерживать преемственность в руководстве HKU и что Чжан сможет поднять HKU на новые высоты.

За последние три года университет добился выдающихся результатов в области исследований и образования с Чжаном у руля, несмотря на проблемы, связанные с пандемией COVID-19 для факультетов и студентов, говорится в заявлении совета.

Совет подчеркнул вклад Чжана в продвижение множества новаторских стратегических проектов, включая создание филиала HKU в Шэньчжэне и набор профессоров высшего уровня по всему миру, что сделало HKU более престижным учебным заведением мирового класса.

Чжан как всемирно известный эксперт в области наноинженерии, сменил Питера Матисона на посту президента HKU в 2018 году.