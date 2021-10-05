Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Ситуация вокруг Западных Балкан стала одной из тем телефонного разговора президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 4 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Whitehouse.gov

Американский лидер подтвердил поддержку Вашингтоном процесса присоединения балканских стран к ЕС. Стороны также обсудили сотрудничество США и Евросоюза в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Байден заявил о том, что американские власти нацелены на дальнейшую реализацию итогов июньского саммита США — ЕС. Участники беседы также затронули итоги заседания совета по торговле и технологиям, созданного совместно Вашингтоном и Брюсселем и прошедшего 29 сентября в американском городе Питтсбург.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Джо Байден в ходе телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Западные Балканы станут одним из приоритетов внешней политики США.

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