Петропавловск-Камчатский, 5 октября, 2021, 02:20 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которого обвиняют в получении взятки через посредника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 октября в краевом СУ СКР.

Puschinka Красная икра

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Выяснилось, что госинспектор проверял деятельность родовой общины коренных малочисленных народов Севера в июле 2021 года в Усть-Большерецком районе. В ходе проверки он выявил административное правонарушение, но не стал составлять протокол, а потребовал от представителей КМНС 100 кг красной икры, стоимость которой оценивается в 450 000 рублей.

Взятку в виде деликатеса инспектору передали через посредника, которого и задержали сотрудники УФСБ.

Обвиняемый свою вину признал, раскаялся и сотрудничал со следствием.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее острая ситуация с браконьерством водных биологических ресурсов сложилась на Дальнем Востоке в трёх региона — на Сахалине, в Бурятии и Хабаровском крае, об этом в ходе заседания Совета безопасности РФ, которое состоялось в Южно-Сахалинске 29 сентября, заявил Николай Патрушев, написало ИА «Сах.ком».