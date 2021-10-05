Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Глава комитета по внешним сношениям в Сенате США Боб Мендез 4 октября назвал «рецептом катастрофы» создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Политик выступил против создания Ассоциации, выложив видео-обращение на своей странице в социальной сети Twitter. Мендез также выступил с критикой администрации бывшего президента США Дональда Трампа, которая постоянно занимала сторону Сербии в противостоянии с Косово.

Напомним, соглашение о создании Ассоциации сербских муниципалитетов было одобрено (под давлением Запада) 83 из 120 депутатов парламента Косово, однако признано незаконным Конституционным судом Республики.

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