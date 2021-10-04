Кишинёв, 5 октября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Власти Молдавии обратилась с просьбой о продлении контракта с «Газпромом» ещё на год и готовы решать проблему накопившихся долгов. Об этом вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну 4 октября заявил в интервью телеканалу PRO TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, также не исключён вариант с подписанием нового долгосрочного контракта.

Андрей Спыну «Мы пытаемся обсудить с «Газпромом» несколько проблем, которые накопились с течением времени в отношениях между «Газпромом», «Молдавагазом» и Молдавией». Одна из проблем касается исторических долгов «Молдавагаза» «Газпрому» в размере около $450 млн».

Для получения выгодной цены на газ Молдавия также готова обсудить с «Газпромом» применение так называемого третьего энергопакета — требований Энергетического сообщества ЕС, затрагивающего инвестиции российского газового холдинга.

Напомним, 30 сентября завершился срок контракта на поставку газа из России в Молдавию. На октябрь молдавская сторона подписала соглашение с «Газпромом» о покупке газа по цене $790 за 1 тыс. кубических метров, чтобы поставки не прекращались. Переговоры об условиях долгосрочного контракта продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что цены на газ для абонентов в Молдавии пока сохранятся на прежнем уровне, несмотря на высокую стоимость голубого топлива на европейском рынке.