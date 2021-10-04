Приштина, Сербия, 5 октября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Испанское новостное агентство El Periódico 4 октября сообщило, что в саммите ЕС-Западные Балканы, который состоится 6 октября в Словении, Косово будет участвовать не используя свою государственную символику.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Причиной подобного атипичного для Косово поведения станет участие в саммите премьер-министра Испании Педро Санчеса. Политик настоял на отсутствии государственных символов Косово на саммите, поскольку его страна не признает Косово.

5 октября в Любляне состоится саммит руководителей стран Европейского союза, который станет прологом к саммиту ЕС-Западные Балканы. В 2018 году Испания не стала участвовать в саммите ЕС-Западные Балканы из-за участия Косово.