Сбой в работе Facebook мог произойти из-за некорректного обновления системы
Вашингтон, 5 октября, 2021, 01:45 — ИА Регнум. Сбой в работе сервисов компании Facebook мог произойти из-за проблем при обновлении системы. Об этом американский журналист, специалист в области кибербезопасности Брайан Кребс 5 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
При этом обновление заблокировало для удалённых пользователей возможность отмены изменений, «а люди с физическим доступом не имели сетевого/логического доступа». В итоге оба способа вернуть систему к предшествующему состоянию оказались заблокированы.
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Как сообщало ИА REGNUM, группа специалистов Facebook попытается вручную перезапустить серверы компании.
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