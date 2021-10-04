Вашингтон, 5 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Facebook и Instagram снова стали доступны пользователям после глобального сбоя в работе. Об этом 5 октября свидетельствуют данные портала Downdetector, отражающего неполадки в работе самых популярных интернет-ресурсов.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

В социальных сетях стали доступны для просмотра предыдущие записи и фотографии, при желании можно загрузить новые. Однако пользователи отмечают, что на настоящий момент загрузка новостной ленты занимает значительно больше времени.

Проблемы наблюдаются и с загрузкой нового контента в отдельно взятом аккаунте. Тем не менее после почти семичасового сбоя у социальных сетей наблюдается рост трафика.

Мессенджер WhatsApp по-прежнему остаётся недоступен для пользователей.

Напомним, глобальный сбой в работе целого ряда популярных интернет-сервисов стал наблюдаться около 18:30 мск. Для Facebook, по данным портала Downdetector, это был самый масштабный сбой за всю его историю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе видеохостинга Youtube.