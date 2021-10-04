Приштина, Сербия, 5 октября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Косово 4 октября заявили, что с 8 октября водителей начнут штрафовать за несоблюдение «режима стикеров» — сербская государственная символика на номерах должна быть заклеена после въезда в Косово.

Pixabay.com Стикер «Что дальше?» (англ)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, размер штрафа до сих пор неизвестен.

Албанские журналисты отмечают, что новые правила привели в смущение сербское население Косово, поскольку стикеры на номера пока что можно найти лишь на КПП. По словам респондента Telegrafi сербки Милены из Грачаницы, до сих пор власти Косово не сообщили о том, что можно получить стикеры — сама она уже получила временные косовские номера в центре регистрации и продолжает пользоваться ими без препятствий со стороны полиции.

Также Милена выразила озабоченность тем фактом, что власти Косово не сообщили, будут ли действительны временные косовские номера по истечении двух месяцев, на которые они выдавались.