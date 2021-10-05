5 октября 2021 | Время чтения 11 мин

Вашингтон обещал, что третьи страны приютят афганских беженцев лишь на время, но кто после всего произошедшего верит в американские обещания?

Драгана Трифкович, , 07:52 — REGNUM «Террористы нас не остановят» — эти слова произнес недавно президент США Джо Байден в Белом доме после того, как в аэропорту Кабула произошла серия взрывов, в которых погибло 13 американских солдат. Кадры из аэропорта в столице Афганистана приходили ужасающие, но не более, чем ранее показанные видеозаписи, где видно, как люди падают с американского транспортного самолета при взлете.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

За двадцать лет до этого провала американской внешней политики Джордж Буш обратился к общественности с такими словами: «Благодаря нашей армии, союзникам и смелым солдатам Афганистана режиму талибов (организация, запрещенная в РФ) приходит конец. Но это не конец нашей ответственности по отношению к народу Афганистана. Мы работаем для того, чтобы в этой стране наступила новая эпоха соблюдения прав человека».

Что мы имеем после всех этих обещаний? За двадцать лет присутствия в Афганистане американцы потратили сотни миллиардов из бюджета, из них большую часть на военные операции против повстанцев, военное оборудование, питание, медицинское обслуживание и прочее. Большая часть этих денег исчезла из-за ужасной коррупции. В Афганистане погибли более 2400 американских солдат, но намного больше жертв было среди мирного населения. По данным представительства ООН, речь идет о более чем ста тысячах убитых мирных жителей.

В соответствии с оценками американских экспертов, США потратили $3,2 трлн на обучение афганской полиции и армии, которая насчитывала 300 тысяч человек. К этому нужно добавить и расходы других членов НАТО, чьи армии находились в Афганистане. Западные страны перебросили в Афганистан современное вооружение и военную технику. После выхода последнего контингента армии США из этой страны талибы (организация, запрещенная в РФ) получили контроль почти над всей её территорией, а за американцами не осталось каких бы то ни было институтов, которые обеспечивали бы верховенство закона и демократию, как они изначально обещали. Современное вооружение осталось талибам (организация, запрещенная в РФ), так что у них оно сегодня лучше, чем у некоторых стран НАТО.

Около 300 тысяч афганских военных, которых обучали американцы, не оказали талибам (организация, запрещенная в РФ) никакого сопротивления. Американцы вместе с другими западными союзниками эвакуировали более 120 тысяч афганцев, с которыми они сотрудничали, но после взрывов в аэропорту Кабула эвакуация была прекращена. Многие в Афганистане считают, что за серией взрывов стоят США, которые хотели её остановить.

Теракт в аэропорту Кабула Masoud Akbari

Об этом заявил и официальный пресс-секретарь «Талибана» (организация, запрещенная в РФ) в Афганистане Забихулла Муджахид в интервью австрийским СМИ. Кроме того, он заявил о том, что «американцы за два десятилетия ничего не сделали для Афганистана, к тому же они продолжили войну, бомбили народ и уничтожали экономику страны». По его словам, «американцы поддерживали бедность и производство наркотиков, а нищета, которая сейчас овладела страной, является достижением 20-летней американской оккупации». Подобными результатами США могут похвастаться и в других странах.

Если Афганистан был американским центром по производству наркотиков, то Косово является главным центром их сбыта на территории Европы. И это не единственное, что связывает Косово и Афганистан.

Но есть и отличия. Для проведения военной операции в Афганистане Запад заручился одобрением СБ ООН, в то время как военная интервенция в южном сербском крае, вернее, в бывшей Югославии, началась без санкции ООН и вне рамок международного права.

Афганистан — это международно признанное государство со своей историей, традициями и культурой, которое после американской интервенции находится в положении намного более удручающем, чем до нее. С другой стороны, автономный край Косово и Метохия в соответствии с международным правом является неотъемлемой частью сербского государства. Частично признанное Косово — это сепаратистское образование, возникшее после агрессии НАТО против бывшей Югославии, которую возглавили влиятельные западные страны. В состав сепаратистских властей Косово вошли многие бывшие боевики террористической организации «Армия освобождения Косово» (АОК), которые поддерживали связи с полевыми командирами, обвиняемыми в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Главари «Армии освобождения Косово» позже занимали высокие должности в системе этого лжегосударства.

Американские вертолеты над Косово Eucom.mil

После бомбардировок Югославии страны НАТО продолжили провоцировать сепаратизм и работать над формированием так называемого независимого Косово, но этот процесс до сегодняшнего дня не завершен. Все меньше шансов, что это когда-либо произойдет. Международные силы после интервенции в Югославии взяли под контроль территорию южного сербского края, и американцы построили там самую большую военную базу в Европе — «Бондстил».

Главный вопрос заключается в том, что принесла Косово американская «демократизация»? Результаты этого процесса очень похожи на те, которые были достигнуты в Афганистане. Коррупция процветает, экономики не существует, и поэтому сепаратистское образование не может функционировать как самостоятельный экономический субъект. Институты государственной власти не достроены, а если говорить о демократии и правах человека, то тут достаточно изучить статистику этнически мотивированных нападений на сербов, которые остались жить в крае. Демократический Запад никогда не задавался вопросом, как обеспечить условия для возвращения 250 тысяч изгнанных с территории Косово и Метохии сербов, которые покинули свои дома во время организованного погрома в 2004 году, когда в крае уже находились международные силы.

Косово занимает первое место в Европе по числу экстремистов, воевавших на Ближнем Востоке в рядах «Исламского государства» (организация, заращенная в РФ), учитывая численность населения. Проблема религиозной радикализации усложнилась после военного конфликта на территории бывшей Югославии, в чем большую роль сыграли страны Запада — США, Великобритания, Германия. По этой причине Балканы, а особенно Косово и Метохия, стали убежищем для исламских экстремистов, хотя албанская нация сама по себе не слишком религиозна.

Приштина Arbenllapashtica

Надо сказать, что боевики террористической Армии освобождения Косово прошли обучение в лагерях «Аль-Каиды» (организация, запрещенная в РФ) в Афганистане еще до начала войны в Югославии, а позже контакты между «Аль-Каидой» (организация, запрещенная в РФ) и АОК развивались более интенсивно. Интересно и то, что албанским боевикам в рядах «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ), в основном выходцам из Косово, удалось занять высокие позиции в иерархии этой террористической организации, чем они выделялись на фоне других боевиков с Балкан и из стран Западной Европы.

Албанцы даже учредили своё подразделение в рамках «Исламского государства» (организация, запрещенная в РФ), которое возглавил Лавридим Муджахери из Качаника (Косово и Метохия), известный как «Эль-Албани» и «Абу Абдуллах аль-Косова». До отъезда на Ближний Восток Муджахери работал на американской военной базе в Косово «Бондстил». Оттуда он в 2010 году уехал в Афганистан, где работал в учебных лагерях НАТО.

Официально американцы в Афганистане якобы воевали против экстремистов и инвестировали большие средства в формирование «умеренных» властей. Своих союзников в этой стране они обучали воевать против талибов, «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации, запрещенные в РФ), но, с другой стороны, существует мнение, что определенные террористические организации, особенно «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ), являются инструментом в руках США. Бывший президент Афганистана и американский союзник Хамид Карзай заявил, что он не видит разницы между США и «Исламским государством» (организация, запрещенная в РФ).

Хамид Карзай Kremlin.ru

Тем временем на Балканах американцы вступили в союз с экстремистскими группировками, связанными сначала с «Аль-Каидой» (организация, запрещенная в РФ), а потом и «Исламским государством» (организация, запрещенная в РФ). Так было и в Косово, где США сначала привели к власти представителей террористической АОК.

Ситуация со временем будет все больше усложняться, так как бывшие союзники США из Афганистана теперь должны эмигрировать, а это плохой сигнал для американских союзников в других странах мира. Временное убежище афганцам, которые сотрудничали с американцами, предоставит в том числе Косово.

Вашингтон обещал афганским беженцам, что третьи страны приютят их только временно, но кто после всего произошедшего верит в американские обещания?

Тем временем в Европе готовятся к новому наплыву афганских беженцев. Из-за своей внешней политики, которая в основном копировала политику США, Европа теперь может стать самым большим «сопутствующим ущербом» американских ошибок. Из балканских стран принять беженцев из Афганистана согласились пока только Албания, Северная Македония и Сербия. Для Северной Македонии и Албании это приемлемое решение, так как обе эти страны состоят в НАТО. Но непонятно, зачем это делает руководство Сербии, которая не принимала участия в создании хаоса в Афганистане, которая не является членом НАТО и которая сама в прошлом была мишенью американской военной интервенции. Особо противоречивым выглядит тот факт, что Сербия подписала совместное заявление Госдепа США об Афганистане, хотя хорошо осознаёт все вышеперечисленные факты. Также надо отметить, что сепаратистские власти в Приштине приняли запрос американцев о предоставлении убежища для перемещённых лиц из Афганистана, несмотря на то, что такие решения и договоренности расходятся с Резолюцией 1244 СБ ООН по Косово и Метохии. Первые беженцы из Афганистана уже прибыли в Косово, и они временно проживают вблизи американской военной базы Бондстил.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

По мнению исполнительного директора Центра по защите и помощи политическим иммигрантам Радоша Джуровича, последствия афганского кризиса Сербия ощутит через несколько месяцев. По его словам, наплыв беженцев в Сербию с начала этого года усилился. «В страну вошло около 27 000 перемещенных лиц, в среднем 150 в день. Из них 38% составляют афганцы», — сказал Джурович.

Большинство этих людей проходит транзитом через Сербию, но страны Западной Европы не желают их принимать. В соответствии с данными Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев, с января по июль 2021 года в Сербию в среднем въезжало около 3500 беженцев ежемесячно. Из общего количества перемещенных лиц более 40% составляют афганцы.

Никто не может точно спрогнозировать, сколько беженцев в итоге приедет на Балканы в ближайшем будущем. Но уже сейчас понятно, что они тут задержатся. Хотя власти с готовностью приняли просьбу США обеспечить им убежище, большинство обычных граждан не разделяет эту позицию руководства страны. Судьба афганских беженцев лишь усиливает чувство разочарования в США среди американских союзников и подстрекает новое разделение внутри общества.

Американцы уже несколько раз как официально, так и неофициально заявляли о возможном уходе их контингента из Косово. Еще в 2011 году американский посол в Косово Кристофер Делл заявил, что «США в будущем закроют базу «Бондстил», так как она стала ненужной и превратилась в финансовое бремя для американского бюджета». Этого все еще не произошло, но давайте вспомним, что и уход США из Афганистана был анонсирован намного раньше своего начала.

Можно ожидать, что, как и в случае с Афганистаном, проблемы, которые останутся после американцев, придется решать кому-то другому. Эксперт из Приштины Блерими Лятифи считает, что главным помощником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в процессе завоевания власти в Афганистане была огромная коррупция в системе государственного управления. Он сравнивает это состояние с косовскими реалиями. «Миллиарды долларов инвестиций во всех областях не дали эффекта из-за нежелания достичь прогресса и системной коррупции местных правящих элит. И как обычно, история всегда повторяется тогда, когда рушатся планы на будущее», — отметил Лятифи.

Но союзники США все еще не умеют реально анализировать американские цели и теряют из виду тот факт, что дисфункция государственных органов является отличительным свойством американской системы. Если мы обратим внимание на то, что США уже десятилетиями игнорируют международное право и этим разрушают международные организации, а с другой стороны, они отдают предпочтение корпоративизму и этим разрушают органы управления собственным государством, тогда все это не будет для нас сюрпризом.

Американцам в любом случае остается подумать над собственной политикой, хотя я уверена, что многие простые жители Косово и Метохии очень четко понимают, что никто не приводил к власти «лесные» политические элиты для того, чтобы строить демократию, свободу и сильные государственные институты.

С помощью коррумпированных «элит» подконтрольных ему стран Запад проводит политику неоколониализма, используя чужие ресурсы.

Непонятно, каким образом Балканы и Европа в целом, параллельно со всеми другими своими проблемами, будут решать проблему беженцев с Ближнего Востока. США же с безопасного расстояния, как во время бомбардировок других государств, могут надеяться, что из хаоса, который они сотворили, в итоге для них выйдет какая-то польза.