Рим, 5 октября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал возвращение 21-летнего форварда сборной Италии Мойзе Кина из «Эвертона»: «Мы подписали Кина, потому что думаем, что за ним будущее. Он забил семнадцать голов в прошлом сезоне за «ПСЖ». Кин — часть нашего проекта», — цитирует Недведа журналист Фабрицио Романо.

Forzajuve.ru Павел Недвед

Мойзе Кин покинул «Ювентус» 4 августа 2019 года, перейдя в «Эвертон» за 27,5 миллиона евро. 31 августа туринский клуб объявил о возвращении футболиста на правах аренды с обязательством выкупа. Аренда обойдется «Ювентусу» в 7 миллионов евро.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кина в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Мойзе Кин принял участие в семи матчах «Ювентуса», в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Специи». При этом Кин провел на поле суммарно 182 минуты.