Барселона, Испания, 5 октября, 2021, 00:31 — ИА Регнум. 4 октября изданиеMarcaсообщило, что каталонская «Барселона» обязана выплатить другим клубами около 115 миллионов евро за трансферы футболистов. «Сине-гранатовые» недоплатили «Ювентусу» 39 миллионов евро за Миралема Пьянича, 48 миллионов евро «Аяксу» за Сержиньо Деста и Френки де Йонга и 13 миллионов евро «Ливерпулю» за Филиппе Коутиньо.

Флаг ФК «Барселона»

Также ранее сообщалось, что «Барселона» будет обязана выплатить 15 миллионов евро в качестве компенсации в случае отставки главного тренера команды Рональда Кумана.

После семи сыгранных матчей «Барселона» с тремя победами и двенадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры.