Монако, 5 октября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. 3 октября в Монако на стадионе «ЛуиII» футбольный клуб «Монако» одержал уверенную победу над «Бордо» со счетом 3:0. 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин провел на поле 57 минут, после чего был заменен. За отведенное время российский футболист успел отметиться забитым мячом и одной результативной передачей. По итогам тура Головин попал в символическую сборную Лиги 1 отWhoScored.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

В текущем сезоне Головин принял участие в тринадцати матчах «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Головин пропустит октябрьские матчи сборной России из-за повреждения, полученного в матче с «Бордо». Вместо Головина был вызван полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.