Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:18 — REGNUM Приняв одностороннее решение об отмене военных учений Армии Сербии и Вооруженных сил БиГ, которые должны были начаться 9 октября, министр обороны Боснии и Герцеговины Сифет Поджич злоупотребил служебными полномочиями. Такое мнение высказал член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 4 октября.

Милорад Додик Medija centar Beograd

По словам Додика, отмена совместных с армией Сербии военных учений является «фронтальным нападением на Сербию и сербский народ, его права и интересы». Додик не исключил, что это решение дополнительно усложнит отношения двух энтитетов в составе Боснии и Герцеговины.

«Республика Сербская поймет, что нужно отозвать согласие на формирование Вооруженных сил БиГ и начать формирование Армии Республики Сербской в соответствии с конституцией БиГ и конституцией Республики Сербской», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что ранее министерство обороны Сербии сообщило о том, что по инициативе оборонного ведомства БиГ ранее запланированные совместные военные учения на горе Маняча (БиГ) отменяются.