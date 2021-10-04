Милан, Италия, 5 октября, 2021, 00:04 — ИА Регнум. 6 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» сборная Италии по футболу в матче ½ финала Лиги Наций УЕФА сыграет со сборной Испании под руководством Луиса Энрике. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Роберто Манчини

В последний раз сборные Италии и Испании играли между собой 6 июля в матче полуфинала Чемпионата Европы 2020. Тот матч завершился победой «скуадра адззурры» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время матч завершилось со счетом 1:1.

В параллельном полуфинале сборная Бельгии примет сборную Франции, показавшую лучший результат в 16 очков из 18 возможных на групповом этапе.