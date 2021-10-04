Приштина, Сербия, 4 октября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 4 октября в ходе парламентских прений заявил, что меры, которые введет его правительство в отношении Сербии, приведут к снижению объема торговли с Сербией, причем даже большему, чем после введения правительством Рамуша Харадиная пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Facebook.com/vetevendosje Темная сторона Альбина Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом политик пообещал нарастить объемы торговли с Албанией.

Объем импорта Косово из Сербии в первом полугодии 2021 года составил свыше 100 миллионов евро. Для сравнения, в первом полугодии 2018 года объем импорта из Сербии в Косово составил 212 миллионов евро. При этом импорт из Албании вырос на 38%, а экспорт в эту страну — на 80%.