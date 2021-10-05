5 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 07:53 — REGNUM Президент США Джо Байден снизит цену законопроекта о согласовании бюджета на сумму $3,5 трлн после неудачных переговоров с однопартийцами, отказавшимися принимать столь дорогостоящий законопроект. Об этом 4 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байден встретится с членами Конгресса США позже, 4 октября, «чтобы обсудить дальнейшие действия, которые включают признание того, что этот пакет будет меньше, чем первоначально предложенный», сказала Псаки во время ежедневного брифинга для прессы.

Напомним, что прогрессивные демократы хотели объединить законопроект о согласовании с двухпартийным инфраструктурным законопроектом на $1 трлн, уже принятым Сенатом. Однако сенатор Джо Манчин из Западной Вирджинии и сенатор Кирстен Синема из Аризоны поклялись заблокировать законопроект о согласовании, если не будет снижена цена. Споры могут привести к тому, что демократы потеряют два законодательных акта, реализующих внутреннюю политику Байдена.

Джо Манчин U.S. Senate

Отметим, что законопроект о согласовании бюджета направлен на расширение системы социальной защиты населения США и борьбу с изменением климата. Поскольку против законопроекта выступают республиканцы, демократы пытаются одобрить его через бюджетный процесс, называемый согласованием, исключительно при поддержке демократов. Но для этого необходимо, чтобы каждый демократ Сената проголосовал «за», а, как было сказано выше, двое из них, Кирстен Синема и Джо Манчин, заявили, что не поддержат законопроект, если цена не снизится.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Проблема не только в цене. Дело в том, что это за товар. Если это плохой товар, то снижение цены — это не то, чего я хочу. Я хочу, чтобы эта вещь вообще была исключена из законопроекта. Там есть много вещей, которые просто не годятся для Америки ни по какой цене», — считает TrumpTrumpTrumpTrump2024.

Кирстен Синема Sinema.house.gov

«Что может не понравиться в законопроекте об инфраструктуре стоимостью $3,5 трлн, в котором на реальную инфраструктуру планируется потратить всего $110 млрд?» — задает риторический вопрос HotCarl80.

«Дело не в цене, хотя она очень высока. Конечная цена, о которой я беспокоюсь, — это превращение нашего свободного общества в общество, полностью зависящее от правительства и занимающее удовлетворением всех его потребностей», — осуждает proudtexan.

«Нужно не снижать ценник, а сократить федеральные расходы на $5 трлн и уволить 40% федеральных служащих», — советует Colo805.

«Обычно я не хвастаюсь дорогими, роскошными поездками, но я только что вернулся с заправки», — иронизирует DawgGolfer.

Джо Байден Gage Skidmore

«Я всегда отдаю должное Псаки, когда она с ровным лицом продолжает лгать, покрывая Джо и компанию», — указывает GrewUpWise.

«Мы не хотим никаких законов демократов, какой бы низкой ни была стоимость. Это все равно слишком много», — осуждает tomdahl857.

«Он проведет переговоры и поднимет цену до $7,5 трлн», — пишет bigfeet1964.

«Нет, не так. Он будет умолять и давать обещания, которые не сможет выполнить, и потерпит неудачу. Это все, что он делает. Дает ложные обещания и терпит неудачу. Неудивительно, что он демократ», — отвечает alex246.

Ранее сенатор-республиканец Митч Макконнелл назвал план инфраструктурного развития, предложенный президентом США Джо Байденом, «троянским конем», поскольку с его помощью вводится значительное увеличение налогов как для компаний, так и для верхних слоев среднего класса.

МакКоннелл также заявил о том, что он обеспокоен возможными негативными последствиями дополнительных расходов для долга страны.