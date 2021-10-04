Мадрид, , 23:54 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес 6 октября примет участие в саммите ЕС — Западные Балканы в Словении несмотря на то, что в нём будут участвовать и представители сепаратистского Косово. Об этом 4 октября сообщило испанское издание «Эль Периодико».

Педро Санчес psoe extremadura

При этом в ходе работе саммита не будет демонстрироваться государственная символика стран-участниц, а перед именами участников не будут стоять их должности, такие, как «президент» и «премьер-министр».

Напомним, что в 2018 году тогдашний президент Испании Мариано Рахой не участвовал в саммите ЕС — Западные Балканы из-за присутствия Косово. Испания не признает независимость Косово, но поддерживает диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.