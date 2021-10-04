Приштина, Сербия, 4 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. На КПП на границе между Сербией и Косово 4 октября начал действовать режим стикеров. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Полиция

Отныне косовские полицейские заклеивают сербскую государственную символику на сербских автомобильных номерах. В полиции Косово подчеркнули, что продолжат следить за соблюдением режима стикеров на местах.

Стоит отметить, что подобная практика для сербской стороны куда более приемлема и проста в исполнении, чем ранее навязанное Приштиной приобретение временных косовских номеров за 5 евро.

Аналогичная мера действует в Сербии относительно косовских номеров. Соглашение о такой форме реализации режима взаимности было достигнуто в Брюсселе при посредничестве ЕС 30 сентября и привело к деэскалации напряжения на севере края.